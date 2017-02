"Echt cool, heel vet om sneller dan ooit te schaatsen", sprak Ronald Mulder glunderend bij de NOS. "Ik had het vooraf tegen mijn coach Gerard van Velde gezegd, dat ik hier voor een persoonlijk record en dus voor een Nederlands record wilde gaan. Het is echt geweldig dat het is gelukt."

Mulder vloog er vanaf de start vol in. "Met 9,51 opende ik sneller dan ooit. Daarna kon ik heerlijk naar mijn tegenstander Laurent Dubreuil toe racen. Ik had echter zoveel snelheid, dat ik in de tweede binnenbocht bijna tegen de boarding aanvloog in de andere baan. Ik kon echter mijn snelheid goed vasthouden. Deze is heel mooi, wie weet wat er verder nog mogelijk is voor mij bij dit WK."