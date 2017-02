Jubileumgoal Robben in waanzinnig duel

"Dit was een perfecte dag en een perfecte wedstrijd", liet de dolblij coach weten. Het was de 1000e wedstrijd als trainer van Ancelotti. "Ik heb mijn spelers gezegd er bij mijn jubileum een mooi duel van te maken. Ik had niet verwacht dat het zo goed zou lopen. Ik ben ontzettend gelukkig. Ik hoop dat we de volgende wedstrijd dezelfde instelling aan de dag kunnen leggen."

Arjen Robben speelde een sterk duel aan Bayern-zijde. Met een fantastische hak-assist stelde de Bedumer Robert Lewandowski in staat de 4-0 te maken. De laatste treffer maakte Robben zelf. Het was zijn 125e doelpunt in het shirt van de Zuid-Duitse club. Dat zijn er net zo veel als de Peruviaan Claudio Pizarro er maakte. Giovane Elber staat op 140 goals voor Bayern. De Braziliaan is de buitenlandse speler met de meeste goals voor Rekordmeister. Een record dat te pakken moet zijn voor Robben.

Bittere teleurstelling

Bij HSV kwam de 8-0 nederlaag als vanzelfsprekend keihard aan. "8-0 is verschrikkelijk", mopperde Mergim Mavraj. "Dit is de ergste nederlaag uit mijn hele loopbaan. Dit maakt kapot wat we de afgelopen vier duels hebben opgebouwd", aldus de Duits/Albanese verdediger van HSV.

Foto: AFP