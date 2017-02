premium

'Barcelona nog altijd de beste ploeg ter wereld'

56 min geleden

FC Barcelona is dit seizoen zeker niet meer zo onfeilbaar als in andere jaren en ging in de Champions League met 4-0 onderuit bij Paris Saint-Germain, maar volgens Atletico Madrid-trainer Diego Simeone zijn de Catalanen nog altijd 'het beste team in de wereld.' De twee clubs staan zondag in de Spaanse competitie tegenover elkaar.