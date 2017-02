Troefde hij Ducati-rijder Chaz Davies in race 1 met 0,042 van een seconde af, in race 2 bedroeg zijn voorsprong op de Brit slechts 0,025 seconde. Met zijn 40ste triomf kwam Rea op gelijke hoogte met gerenommeerde superbikers Fogarty, Bayliss en Haga.

Voor Michael van der Mark ging zijn eerste optreden voor zijn nieuwe werkgever Pata Yamaha Official Superbike Team nog niet van een leien dakje, maar desondanks nam de Rotterdammer zestien WK-punten mee naar de volgende race in Thailand. In race 2 mocht hij dankzij het nieuwe format vanaf de tweede rij starten. Met zijn YZF R1 kon ‘Magic Michael’ aanvankelijk goed mee komen in de voorste gelederen, maar moest nadien toch afhaken. Hij eindigde niettemin keurig als zevende, in ogenschouw nemende dat aanpassing aan een nieuwe fiets tijd kost.

Als het Van der Mark lukt de tractie uit bochten te verbeteren, kunnen er nog mooie dingen van hem worden verwacht. Hij kan zich spiegelen aan zijn teamgenoot Alex Lowes die zijn tweede Yamaha-jaar goed begonnen is met twee vierde plaatsen. De Engelsman weerde zich uitstekend in de kopgroep met Rea, Davies en de terug gekeerde Ducati-rijder Marco Melandri.

Phillip Island (Aus). WK Superbike. Race 2: 1. Rea (GBr) Kawasaki gem. 173,183 km/uur, 2. Davies (GBr) Ducati op 0,025, 3. Melandri (Ita) Ducati 0,249, 4. Lowes (GBr) Yamaha 0,956, 5. Forés (Spa) Ducati 2,320, 6. Sykes (GBr) Kawasaki 4,781, 7. Van der Mark (Ned) Yamaha 7,307, 8. Camier (GBr) MV Agusta 9,756, 9. Savadori (Ita) Aprilia 11,135, 10. Laverty (Ier) Aprilia 20,123.

WK-stand: 1. Rea 50 punten, 2. Davies 40, 3. Sykes 26, 4. Lowes 26, 5, Forés 21, 8. Van der Mark 16.