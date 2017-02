Hij won de wedstrijd over 42,94 kilometer wel in een rappe 2.03.58, maar bleef een dikke minuut boven de mondiale toptijd van landgenoot Dennis Kimetto (2.02.57). De 34-jarige Kipsang zette in 2013 het wereldrecord op 2.03.23 in Berlijn, maar moest het een jaar later afstaan aan Kimetto, die zijn recordtijd ook neerzette in de Duitse hoofdstad.

Tokio had het parcours iets gewijzigd en Kipsang was er tevreden mee. Halverwege lag hij onder het wereldrecordschema, maar in het tweede deel van de race leverde hij te veel in. "Ik voelde me goed en het parcours was prima. Ik ben vol voor het record gegaan, maar er stond iets te veel wind om het te kunnen rennen'', sprak de winnaar na afloop.