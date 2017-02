Salazar leidt een trainingscentrum van Nike in het Amerikaanse Oregon en is de trainer van de Britse meervoudig olympisch- en wereldkampioen 5000 en 10.000 meter Mo Farah. De Nederlandse toploopster Sifan Hassan traint sinds december ook bij Salazar in Oregon.

"De zaak loopt nog. Het betreft de zorg die een arts heeft gegeven aan atleten van het Nike Oregon Project. We benadrukken dat de coaches en atleten allemaal onschuldig zijn zolang niet vaststaat dat de antidopingregels zijn overtreden'', aldus een woordvoerder van Usada.