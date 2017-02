De Rotterdamse koploper zet de rivaal uit Eindhoven bij een overwinning op elf punten. De ploeg van Phillip Cocu moet dus eigelijk winnen om deel uit te blijven maken van de titelstrijd.

"We kunnen zondag goede zaken doen, maar ook bij winst denk ik niet dat we PSV definitief afschudden in de race", bleef Giovanni van Bronckhorst in aanloop naar het duel voorzichtig.

Cocu was eenzelfde mening toegedaan. "Het is niet definitief beslist als we zouden verliezen. Maar dan hoeven we voorlopig het woord kampioenschap niet meer in de mond te nemen", zei de trainer vrijdag.

Feyenoord beschikt over een fitte groep, inclusief Michiel Kramer, die met de schrik vrij kwam. Hetzelfde geldt zo'n beetje voor PSV dat alleen wisselspeler Ramon Pascal Lundqvist mist. Jürgen Locadia is klaar om weer minuten te maken.

Volg Feyenoord-PSV van minuut tot minuut aan de hand van onze uitgebreide livewidget.