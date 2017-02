Skiester Shiffrin verstevigt koppositie

Shiffrin zette op de Zwitserse piste de beste tijd neer op de laatste combinatie van het seizoen. Na twee manches (afdaling en slalom) noteerde ze een tijd van 2.07,16 minuten. Het betekende haar negende wereldbekerzege dit seizoen.

Stuhec derde

Federica Brignone uit Italië moest 0,70 seconde op de Amerikaanse toegeven. Ilka Stuhec uit Slovenië, die zaterdag de super-G op haar naam schreef, werd derde. Die klassering was voor Stuhec genoeg om de zege in het klassement van de combinatie veilig te stellen en voor het eerst in haar carrière de bijbehorende kristallen kogel.

Shiffrin leidt in de algemene wereldbeker met 1323 punten. Stuhec staat tweede met 1025 en heeft slechts twee punten meer dan de nummer 3 van het klassement, de Zwitserse Lara Gut.