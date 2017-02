Van Ginkel werd door trainer Phillip Cocu in de 36e minuut noodgedwongen naar de kant gehaald. De belangrijke middenvelder was vlak daarvoor bij een overtreding op hem door Steven Berghuis geblesseerd geraakt. Steven Bergwijn kwam voor hem binnen de lijnen. Hij begon op de bank, omdat Gaston Pereiro in de basisformatie de voorkeur kreeg.

Toornstra had in de negende minuut de score in De Kuip geopend. Volg de topper tussen Feyenoord en PSV via onze uitgebreide livewidget van minuut tot minuut.