In het eerste kwartier werd PSV eigenlijk volledig onder de voet gelopen door Feyenoord. Dat resulteerde dan ook in de vroege openingsgoal van de koploper. Een prachtige aanval via Eljero Elia en Terence Kongolo werd subliem afgerond door Jens Toornstra. Juist Toornstra had opnieuw Dirk Kuyt naar de bank verwezen. Trainer Giovanni van Bronckhorst maakte vlak voor de topper namelijk bekend dat zijn aanvoerder niet tot de basisformatie behoorde.

Domper

PSV mocht van geluk spreken dat de achterstand niet verder opliep. Nicolai Jørgensen kreeg twee goede kansen en een kopbal van Eric Botteghin werd van de Eindhovense doellijn gehaald. De regerend landskampioen overleefde deels de dadendrang van Feyenoord, maar kreeg in de 36e minuut toch een nieuwe domper te verwerken. Steunpilaar Marco van Ginkel werd noodgedwongen naar de kant gehaald. De 24-jarige huurling van Chelsea raakte geblesseerd na een harde aanraking met Steven Berghuis.

Vlak voor rust leek PSV toch op gelijke hoogte te komen. Gaston Pereiro bestormde het vijandelijke strafschopgebied, maar werd uit balans gebracht door Kongolo. Arbiter Bas Nijhuis wilde echter niets van een penalty. Dit tot groot ongenoegen van aanvoerder Luuk de Jong, die vervolgens vanwege commentaar op de leiding een gele kaart ontving.

Penaltymomenten

Vlak na rust ontstond een omgekeerde situatie. Elia had een vrije doortocht richting Zoet, maar dit keer werd hij door Santiago Arias uit balans gebracht. Ook hier liet Nijhuis, tot woede van het Rotterdamse legioen, doorspelen.

Gelijkmaker

PSV kwam gaandeweg de wedstrijd beter in het spel en kreeg in de 62e minuut loon naar werken. Via een balletje achter standbeen van Davy Pröpper werd Pereiro in stelling gebracht. De Uruguayaanse aanvaller schoot via de binnenkant van de paal raak; 1-1. Na de gelijkmaker kreeg Feyenoord echter weer de overhand. Dat leidde tot enkele kansen, waarbij Berghuis de grootste mogelijkheid kreeg. Hij schoof de bal tegen de paal. Aan de andere kant had invaller Bergwijn de swingende Kuip in rouw kunnen dompelen. IJzersterk verdedigend van Rick Karsdorp, die dat wel met een blessure moest bekopen, voorkwam de 1-2 van PSV.

Technologie

Het spel golfde op en neer. Een doelpunt hing in de lucht. Feyenoord-invaller Bilal Basacikoglu zorgde tot tweemaal toe voor gevaar, maar beide keren leverde het geen doelpunt op. In de 82e minuut zorgde doellijntechnologie voor een sensatie in De Kuip. Zoet pareerde een kopbal van Jan-Arie van der Heijden. De bal leek niet over de lijn, maar scheidsrechter Nijhuis kreeg via zijn horloge een doorslaggevend signaal: doelpunt. De beelden lieten zien dat de bal inderdaad net de doellijn was gepasseerd. Zo werd de kraker op bijzondere wijze beslist.

Titelstrijd

Door de nederlaag kan PSV een derde opeenvolgende landstitel vergeten. Het gat met Feyenoord is opgelopen tot elf punten. De Rotterdammers zijn daarentegen hard op weg naar het eerste kampioenschap sinds 1999. Na speelronde 24 behoudt de ploeg van Giovanni van Bronckhorst in elk geval minimaal vijf punten voorsprong op de laatste overgebleven concurrent, Ajax.