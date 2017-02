Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Peter Sagan werd zaterdag tweede in de Omloop Het Nieuwsblad.

Sagan schiet wel raak in Kuurne

57 min geleden

Peter Sagan heeft zondag voor de eerste keer Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam geschreven. De Slowaakse wereldkampioen van Bora-Hansgrohe, zaterdag nog tweede in de Omloop Het Nieuwsblad, klopte zijn vier medevluchters eenvoudig in de sprint op de Brugsesteenweg in Kuurne.