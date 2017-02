Het verschil met Feyenoord blijft daardoor vijf punten: 63 om 58. PSV staat met een totaal van slechts 52 inmiddels op een flinke afstand met nog precies tien speelronden te gaan.

Ajax kwam zondag in de 23e minuut op voorsprong dankzij Kasper Dolberg. Het Deense goudhaantje was attent na een afstandsschot van Davy Klaassen. De 19-jarige spits was trefzeker via een rebound.

Lang konden de spelers van Peter Bosz niet genieten van de voorsprong. Samuel Armenteros legde de bal twee minuten later aan de andere kant van het veld in het doel achter André Onana, die witheet was dat zijn verdedigers de Heracles-aanvaller ongehinderd lieten koppen.

In de tweede helft nam Ajax dankzij twee verdedigers vrij rap afstand van de ploeg van John Stegeman. Een afstandsschot van Davinson Sanchez en een kopbal van de piepjonge invaller Matthijs de Ligt hielpen de hoofdstedelingen aan een 3-1 voorsprong. In de blessuretijd maakte Bertrand Traoré het kwartet doelpunten compleet.