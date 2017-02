Ondanks een 2-0 achterstand werd Villarreal aan de zegekar gebonden.

Villarreal, de nummer zes in La Liga, sloeg aan het begin van de tweede helft toe. Middenvelder Manuel Trigueros schoot in de 50e minuut een afvallende bal van dichtbij binnen. Zes minuten later verdubbelde Cedric Bakambu de voorsprong.



Real leek de koppositie zo kwijt te raken aan FC Barcelona, dat eerder op zondag bij Atlético Madrid zegevierde met 1-2. Toch gebeurde dat niet.

Gareth Bale kopte in de 64e minuut de aansluitingstreffer binnen. Na een handsbal in het zestienmetergebied benutte Cristiano Ronaldo in de 74e minuut een strafschop. Invaller Alvaro Morata, die Karim Benzema verving, nam op aangeven van Marcelo met het hoofd het winnende doelpunt voor zijn rekening.

Door de overwinning behield Real de voorsprong van één punt op FC Barcelona, dat eerder op de avond van Atlético Madrid won. De Madrilenen hebben bovendien nog een wedstrijd te spelen.