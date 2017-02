Met een fraai en hard schot in de verre hoek opende de Belgische middenvelder in de twaalfde minuut de score. In de tweede helft trof Nainggolan opnieuw doel met een schot van afstand. Aanvaller Mauro Icardi bracht in de 81e minuut de spanning terug, maar kort daarna was de marge via een benutte strafschop van Diego Perotti weer twee: 1-3.

Roma verstevigde de tweede plaats in de competitie. De voorsprong op Napoli, dat zaterdag met 0-2 van Atalanta verloor, liep op tot vijf punten. Koploper Juventus heeft zeven punten meer dan Roma, waar de Nederlander Kevin Strootman de gehele wedstrijd meedeed.