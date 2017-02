Marquinhos, Lucas, Julian Draxler en Blaise Matuidi maakten de overige doelpunten voor Paris Saint-Germain, dat een kleine twee weken terug in de Champions League indruk maakte door FC Barcelona met 4-0 te verslaan. De eer van Marseille werd gered door Rod Fanni.

Omdat AS Monaco en Olympique Nice dit weekeinde hun wedstrijd in de Ligue 1 ook wonnen, blijven de verschillen in de top onveranderd. Koploper Monaco heeft na 27 wedstrijden 62 punten. Paris Saint-Germain en Nice hebben 59 punten.