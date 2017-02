Dat kostte wel de nodige moeite, omdat hij op de laatste afstand mede door een flinke misslag slechts de negende tijd reed (1.07,94).

Kjeld Nuis eindigde achter de Noor Havard Lorentzen op de derde plaats in de eindstand van het WK. Ronald Mulder, die als nummer twee als tegenstander van Verbij aan de laatste afstand begon, zakte in het eindklassement naar de vierde plek.

Ronald Mulder Foto: ANP

Verbij is de vijfde Nederlander die de wereldtitel op de sprintvierkamp heeft veroverd. Jan Bos (1998), Erben Wennemars (2004 en 2005), Stefan Groothuis (2012) en Michel Mulder (2013 en 2014) gingen hem voor.

Verbij zette met een puntentotaal van 136.065 tevens een nieuw wereldrecord neer. Hij herhaalde in Calgary wat hij eerder bij het EK in Heerenveen deed. Hij pakte de wereldtitel zonder afstandszege. Eens te meer bleek de zoon van een Japanse moeder en Nederlandse vader de meest constante en stabiele sprinter onder de supersnelle jongens.

De eerste 500 meter was zaterdag nog niet zo denderend (negende in 34,48). Op de 1000 meter reed hij daarna een Nederlands record (1.06,73), dat kort daarna door Nuis alweer werd verbeterd (1.06,61). Met een persoonlijk record op de tweede 500 meter (34,25) begon Verbij hoopgevend aan de tweede WK-dag. Hij hield daardoor voor de afsluitende 1000 meter een marge van 0,40 seconde over op de verrassende Mulder. Lorentzen moest als nummer drie 0,99 op hem goedmaken.

Kjeld Nuis Foto: ANP

Nuis stond na drie manches tiende, op 1,90 van WK-goud. Hij verbeterde voor de tweede keer binnen een dag het Nederlands record op de 1000 meter: 1.06,51. Verbij leek niettemin weinig meer te kunnen gebeuren, maar ging in de laatste ronde bij het uitgaan van de binnenbocht bijna onderuit. Hij kon zijn balans echter net op tijd terugvinden waarna hij nog net de wereldtitel veiligstelde.