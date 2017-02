„Ik denk dat ik dan Manchester United thuis in de Europa League zeg. Maar in de competitie was dit een geweldig optreden en voor mij persoonlijk maakte de assist bij de goal van Jens Toornstra deze wedstrijd ook weer mooier”, glunderde de verdediger.

Kongolo toonde aan dat Feyenoord niet alleen op de rechterkant een vleugelverdediger heeft die de achterlijn haalt. Het publiek heeft het alleen maar over Rick Karsdorp die als een sneltrein naar voren gaat. Maar Kongolo gaat inmiddels even vaak in de aanval mee.

„Het loopt soms als een trein. Ik zoek met Eljero Elia de momenten. De combinaties zijn er en we pakken de ruimte als we die zien.”