Zijn vroege val in de Omloop Het Nieuwsblad, de eerste krachtmeting van het Vlaamse voorjaar, elimineerde zijn kansen. En dat deed pijn. Meer nog dan de dieprode kraters en korsten op de zijkant van zijn knie, een souvenir van zijn desondanks onschuldige tuimeling. „Zoveel Vlaamse koersen zijn er niet. En nu hebben we er al één verspeeld. Dat komt aan”, treurde Terpstra.

Door die vroege uitschakeling bleef het voor de winnaar van Parijs-Roubaix in 2014 ook gissen naar zijn vorm tegenover de tenoren Greg van Avermaet, Peter Sagan en Sep Vanmarcke, die samen de koers kleurden. Het was echter het duidelijk dat de Ronde van Valencia en de Tour of Oman nog niet voor de gewenste scherpte hadden gezorgd. „Het gevoel was goed, maar het is moeilijk te zeggen of ik goed of super was. Dat weet je alleen als je met de toppers de finale rijdt. Ik was niet slecht, maar zat op de belangrijke momenten niet op de plek waar ik moest zitten. Dat is cruciaal.”

Terpstra reed zaterdag de hele dag in de achtervolging na zijn val, maar bereikte wel de streep. Hij duwde zijn fiets als 51e over de meet in Gent, waar hij in 2015 al eens zuur tweede werd. Het trio Terpstra, Boonen en Stijn Vandenbergh werd toen in de finale lelijk in de luren gelegd door Sky-renner Ian Stannard, weet ook de Nederlander nog. „Dit is inderdaad niet onze wedstrijd. Het zit ons hier niet vaak mee. Ik weet niet wat het is. We moeten het een keer rechtzetten. Ik baal ervan dat het dit jaar niet is gelukt.”