Telkens als Jairo Riedewald de bal had en Davinson Sanchez vrijstond. Hij fluit naar me”, bevestigde de Nederlander. "Het is kennelijk typisch Colombiaans, maar best handig.”

Foto: ANP Pro Shots

Riedewald moest er wel even aan wennen. "Maar het is qua communicatie sneller dan iemand roepen. Als ik zelf ook zo hard en duidelijk kon fluiten, had ik dat ook gedaan. Maar dat lukt me niet”, lachte de verdediger die opnieuw speelde, omdat Daley Sinkgraven nog niet fit was.