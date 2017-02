Mourinho roept fans op: allemaal naar huis Zlatan

Ibrahimovic tekende afgelopen jaar een contract voor een seizoen in Manchester, maar alle fans én Mourinho hopen dat de Zweed ook volgend jaar nog op Old Trafford te bewonderen is.

Bedelen

"Ik heb nooit bij spelers gebedeld of ze bij een club wilden blijven of voor míj wilden spelen", zegt Mourinho op de website van Manchester United. "Toen ik trainer bij Internazionale was, wilde Zlatan naar Barcelona. Ik heb er destijds niets aan gedaan om hem voor de club te behouden. Ik bedel niet bij spelers."

Daarom doet Mourinho met een knipoog een oproep aan de supporters. "Ik denk dat de supporters naar Zlatans huis moeten gaan en de hele nacht voor de deur moeten gaan liggen", lacht de Portugees. "Iedereen wil en gelooft erin dat hij nog een jaar bij ons zal blijven."