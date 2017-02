Sneijder viel op zaterdag 4 februari in de bekerwedstrijd tegen Basaksehir uit met een hamstringblessure, en kwam sindsdien niet meer in actie. Naast Sneijder staat ook Nigel de Jong in de basis bij Galatasaray, dat moet winnen om de titeldroom levend te houden.

'Gala' staat op de derde plaats en heeft een achterstand van zeven punten op koploper Besiktas, waar Ryan Babel speelt.