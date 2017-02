Publieksprijs: stem nu!

Kai Verbij sloeg afgelopen weekeinde toe bij de WK sprint in Calgary, terwijl Jan Smeekens de 500 meter op zijn naam schreef bij de WK afstanden in Gangneung. Sven Kramer, Kjeld Nuis en Ireen Wüst pakten allemaal twee keer goud bij datzelfde toernooi.

Ook de paralympische sporters lieten zich op fraaie wijze gelden. Snowboarders Bibian Mentel en Chris Vos veroverden in Canada allebei twee wereldtitels. Skiër Jeroen Kampschreur realiseerde in het Italiaanse Tarvisio zelfs een triple bij de WK skiën voor paralympiërs.

