De arbiter stelde in gesprek met PepTalk dat hij carnaval gaat vieren in een keeperstenue. "Of er vier letters achterop mijn shirt staan? Dat zou zomaar kunnen", stelde Nijhuis met een knipoog.

"Ik zou eerst als lakei gaan, maar het is carnaval, dan moet het een beetje ludiek, hè."

Foto: ANP

Zoet maakte zondag in De Kuip een eigen doelpunt toen hij een gestopte bal, na een kopbal van Feyenoorder Jan-Arie van der Heijden, naar zijn borst drukte. Het leer passeerde op dat moment de lijn, waarna het horloge van Nijhuis begon te trillen en aangaf dat er was gescoord.

Door de nederlaag staat PSV nu op elf punten van Feyenoord en lijkt de formatie van Phillip Cocu uitgeschakeld in de titelstrijd.