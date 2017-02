De 36-jarige Nederlander hoopt zaterdag, tijdens UFC 209 in Las Vegas, met een overwinning op de Nieuw-Zeelander Mark Hunt een eerste stap richting een nieuw titelgevecht te zetten.

De MMA-vechter moest in september een pas op de plaats maken toen hij in een partij om de kampioensgordel knock-out ging tegen de Amerikaan Stipe Miocic.

Miocic verdedigt in maart tegen Junior Dos Santos voor de tweede keer zijn titel. Overeem hoopt dat de Braziliaan wint. Hij versloeg Dos Santos in 2015 namelijk al een keer.

"Als Junior van Miocic wint, is dat goed voor mijn kansen op een nieuw titelgevecht. Hij wil namelijk een rematch, dat heeft hij al gezegd. Maar ik moet natuurlijk eerst gewoon mijn ding doen tegen Hunt", aldus Overeem tegenover The Daily Star.

De Nederlander versloeg Hunt in 2008 al een keer in de K-1. "Ik heb veel respect voor hem. Mark is net als ik kampioen geweest in de K-1 en hij is een sterke, lastige tegenstander."

Foto: UFC

Het gevecht tussen Overeem en Hunt maakt zaterdag deel uit van het voorprogramma van UFC209. Na de partij van de Nederlander vechten Khabib Nurmagomedov en Tony Ferguson om de interim-titel in het lichtgewicht, de divisie van kampioen Conor McGregor. Het titelduel tussen weltergewichten Tyron Woodley en Stephen Thompson is de hoofdact.