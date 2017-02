In het eigen King Power Stadium werd Liverpool FC, waar Georginio Wijnaldum 90 minuten meedeed, met 3-1 verslagen.



Ranieri leidde het nietige Leicester vorig seizoen op sensationele wijze naar de Engelse landstitel. Dit seizoen presteerde de ploeg echter weinig tot niets in de Premier League. Leicester belandde in de degradatiezorgen, hetgeen afgelopen donderdag leidde tot het ontslag van Ranieri.

De supporters van de club vonden dat de spelers hun trainer in de steek hadden gelaten, maar leken die onvrede maandagavond alweer vergeten. De aanhang trakteerde de ploeg in de rust, toen er 2-0 op het scorebord stond, op een staande ovatie.

Interim-trainer Craig Shakespeare, de oude assistent van Ranieri, zag Jamie Vardy en Danny Drinkwater scoren. In de tweede helft maakte Vardy nog een goal, waarna Philippe Coutinho iets terugdeed namens Liverpool, maar de zege van Leicester kwam niet meer in gevaar.

Het was voor The Foxes de eerste competitiezege van het kalenderjaar. De ploeg had sinds de jaarwisseling zelfs niet meer gescoord in de competitie. Leicester staat nu vijftiende, twee punten boven de degradatiestreep.