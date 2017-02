Na Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Schalke 04 en Borussia Mönchengladbach heeft Wolfsburg de duurste ploeg in de Bundesliga. Maar sportief verkeert de club in een totale crisis. Wolfsburg staat slechts twee punten boven de degradatiezone.

De twee Nederlanders die in tegenstelling tot assistent Ton Lokhoff wél bij het eerste elftal van Wolfsburg blijven, hopen dat ze door Jonker vol ingezet gaan worden in de strijd tegen degradatie. Voor Jeffrey Bruma zal dat geen probleem zijn. De Nederlandse centrale verdediger zat door lichte hamstringklachten tegen Borussia Dortmund niet op de bank en was dus niet gepasseerd. Bruma was een vaste waarde en hoopt dat onder Jonker ook te blijven.

Foto: René Bouwman

Voor Riechedly Bazoer is de overstap van Ajax naar Wolfsburg vanaf het begin niet makkelijk geweest. De technische staf heeft hem duidelijk gemaakt dat hij fysiek in elke wedstrijd spelers tegenover zich krijgt, die al langer gewend zijn aan het beulswerk in het Duitse voetbal en dat hij meer kansen krijgt als hij zich het tempo en het zware werk eigen maakt.

Jonker zal Bazoer aan de slag laten gaan met zijn tweede assistent Uwe Speidel, die onder Jonker bij Bayern München actief was als fitness-coach van de beloften. Die rol heeft hij bij vele clubs gehad en overal werkte hij puur aan de conditie en kracht van spelers.