„Hij doet alles goed tot het moment, dat hij opstaat”, aldus Joop Hiele, oud-doelman van Feyenoord en jarenlang keeperstrainer bij PSV. „Maar de manier waarop hij opstaat, is niet zoals ik het heb geleerd en ook niet zoals de meeste keepers het doen. Het is nogal onorthodox en dat pakt verkeerd uit door de aanwezigheid van doellijntechnologie. Uiteindelijk is het toch een inschattingsfout van hemzelf en daarmee gezien het grote belang een blunder.”

Schrijvers

Oud-international Piet Schrijvers heeft met Zoet te doen. „Hij stopt die bal op zich goed en ik vind het zielig voor hem, dat het dan misgaat bij het opstaan. Iedereen is zo enthousiast over die doellijntechnologie, maar ik vind dat het wel een beetje doorslaat. De techneuten nemen het voetbal over op deze manier. Dit was normaal nooit een goal geweest.”

Foto: ANP

Van Breukelen

Zoet is niet de eerste PSV-doelman die in De Kuip schlemielig in de fout gaat. Het overkwam ook Hans van Breukelen met het beroemde polletje-incident, die PSV in extremis de overwinning kostte. „Hoe vervelend ik het ook vind voor Jeroen en hoe geweldig ik het ook vind dat technische hulpmiddelen een rol spelen in zo’n topwedstrijd, toch wil ik er niet op ingaan”, aldus de huidige technisch directeur van de KNVB.

„Ik bevind me in een lastige situatie, omdat ik heb gemerkt dat ik in mijn positie niet altijd kan vertellen wat ik ergens van vind. Je kunt niet als persoon of als oud-doelman je mening geven, omdat je altijd als KNVB-functionaris wordt beschouwd.”