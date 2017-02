Die rol bekleedde de oud-speler van onder meer PSV en Feyenoord tot volle tevredenheid van de clubleiding. Om die reden wil Wolfsburg hem niet kwijt en is men naarstig op zoek naar een nieuwe rol.

Lokhoff, die nog een contract heeft tot de zomer van 2018, vindt het mooi dat de Duitse topclub waardering heeft voor zijn werk bij het eerste elftal en hem om die reden graag een nieuwe baan aanbiedt. Tegelijkertijd is dit de kans voor clubs in de Eredivisie om de Nederlander terug te halen.

Lokhoff: „Het is een simpel verhaal. Met de komst van Andries vervalt mijn rol. Ik ben geen assistent meer, want hij brengt er zelf twee mee. Ik ben nu drie jaar werkzaam in de Duitse Bundesliga. Het is fijn om te horen dat de club niet wil dat ik vertrek. ’Je hoort hier thuis’, zei men letterlijk. Ik wacht af waar de club mee komt. Ik moet ze ook even de tijd geven om alles in te vullen. Rond het weekeinde weet ik waarschijnlijk meer. Maar ik wil wel graag op het veld blijven, ik voel me het beste als trainer.”