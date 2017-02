"Hiervan krijg je een vieze smaak in de mond", doelde Keown bij The BBC op het plotselinge sterke optreden van Leicester. "Ik ben er zeker van dat er pizza en rode wijn door de lucht zijn gevlogen in het huis van Ranieri. Hij heeft vast tegen de televisie geschopt, omdat hij niet kon geloven wat hij zag. Leicester leek volledig herboren."

Foto: Reuters

Tegenover Sky Sports uitte ook Jamie Garragher stevige kritiek op het plotseling sterke spel van de regerend landskampioen. "Zowel Liverpool als Liverpool moet zich schamen. Leicester speelde briljant, maar het is ongelooflijk dat ze de afgelopen periode zo slecht hebben gespeeld. Dat had alles met motivatie en betrokkenheid te maken", aldus de voormalig speler van Liverpool.

'Moeilijk uit te leggen'

"Dit is moeilijk uit te leggen", verklaarde ook Garry Neville. "Het is onmogelijk dat Craig Shakespeare (interim-trainer) in twee dagen de selectie tactisch iets heeft bijgebracht. Vandaag besloten de spelers hun best te doen."