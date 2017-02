"Ja, dat was eigenlijk grappig. Hij had wel geluk", aldus Federer. Paire gooide zijn racket wild van zich af. Als de Fransman iemand had geraakt, zou hij zijn gediskwalificeerd. Verder dan een waarschuwing kwam het deze keer niet. Die kreeg Paire omdat hij zijn racket kapot sloeg. De nummer 39 van de wereld bleek in twee sets kansloos tegen Federer.

"Spelers weten wat de consequenties zijn. Diskwalificatie is het ergste wat je kan overkomen. Je krijgt dan geen punten en geen prijzengeld. Maar je belandt niet in de gevangenis, hè. Misschien is dat de volgende stap", grapte Federer. De 35-jarige Zwitser is tegenwoordig een toonbeeld van kalmte op de baan. In zijn jeugd en eerste jaren op de ATP-Tour smeet hij echter ook geregeld met zijn racket.