Vorig jaar schreef de Zwitser het ATP 500-puntentoernooi nog op zijn naam. Dinsdagmiddag bleek hij simpelweg niet goed genoeg tegen de nummer 77 van de wereld uit Bosnië-Herzegovina.

Voor Wawrinka was het zijn eerste wedstrijd sinds zijn verlies in de halve finales van de Australian Open tegen Roger Federer. Federer won zijn eerste wedstrijd wel in Dubai. De 35-jarige Zwitser versloeg Benoit Paire.