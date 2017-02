Sijsling wint bij rentree

Sijsling stond meer dan zes maanden aan de kant. Eerst hinderde een slepende handblessure hem, daarna onderging hij in november een operatie aan zijn linkerknie. De revalidatie verliep minder vlot dan gehoopt.

De Nederlander, afgezakt tot plek tweehonderd op de wereldranglijst, kon terugkijken op een goede wedstrijd tegen Jahn, de nummer 218 van de wereld. Sijsling had aan één break in de openingsgame genoeg voor de winst in de eerste set. In het tweede bedrijf brak hij twee keer de servicegame van zijn tegenstander en kwam hij nauwelijks in de problemen.