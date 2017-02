Tom Dumoulin schrikt van eigen schaduw: 'WTF!'

"Na 30 minuten fietsen kwam vandaag de zon een beetje tevoorschijn", laat Dumoulin (26) via twitter weten. "Ik keek naar mijn schaduw en zag iets vreemds... Ik was mijn helm vergeten! WTF!"

"Natuurlijk ben ik terug naar huis gegaan om daarna verder te gaan met trainen. Het bewijst in ieder geval wel dat de Giant-helmen prima zitten, je voelt niet eens of je met of zonder rijdt."

De Limburgse winnaar van etappes in Tour, Giro en Vuelta was afgelopen week in Abu Dhabi. Daar legde de kopman van Team Sunweb beslag op de derde plaats in het algemeen klassement. In wedstrijden zijn de renners verplicht om helmen te dragen.