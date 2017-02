Een nieuwe datum voor de wedstrijd in de kwartfinales is nog niet bekend. Zaterdag ging de wedstrijd van Sportfreunde Lotte met Chemnitz in de Tweede Bundesliga al niet door, omdat toen werd besloten om het veld te sparen voor de bekerontmoeting. Nu blijkt dat dat niet heeft geholpen.

Tegen de middag was de spelersbus van Dortmund al vast komen te zitten in de modder. De spelers van Dortmund kregen van het incident niets mee. Zij verbleven op dat moment nog in het hotel.