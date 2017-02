'Hodgson in beeld als opvolger Ranieri'

Hodgson was tot afgelopen zomer actief als keuzeheer. Op het EK in Frankrijk werd hij met de nationale ploeg in de achtste finales verrassend uitgeschakeld door IJsland. Eerder was de trainer werkzaam bij onder meer Liverpool, Fulham en Internazionale en als bondscoach van Finland, Zwitserland en de Verenigde Arabisch Emiraten.

Hodgson is ook bij de bookmakers in Engeland de favoriete kandidaat voor de functie. Craig Shakespeare, die van de functie van assistent-manager in elk geval tijdelijk is doorgeschoven naar de baan van hoofdtrainer, liet al weten dat hij graag zou willen aanblijven. Hij won maandag zijn eerste wedstrijd direct met 3-1 van Liverpool.