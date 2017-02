premium

Juve dankzij strafschoppen langs Napoli

1 uur geleden ANP

Juventus heeft in de halve finales van de Italiaanse beker Napoli op achterstand gezet. De titelhouder zegevierde dinsdagavond in de thuiswedstrijd met 3-1. Bij de rust leidden de bezoekers nog met 0-1. De return is begin april in Napels.