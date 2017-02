Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Zakaria Bakkali van Valencia in het duel met Leganés.

Bakkali boekt nieuwe thuiszege met Valencia

17 min geleden ANP

In de Spaanse competitie heeft Valencia dinsdagavond voor de derde keer op rij een thuiswedstrijd gewonnen. De ploeg van aanvaller Zakaria Bakkali (ex-PSV) versloeg Leganés met 1-0. Eliaquim Mangala maakte in de 29e minuut het doelpunt. Bakkali werd in de tachtigste minuut gewisseld.