’Het moet nu gebeuren voor Sparta’

Door Robin Jongmans

"Voor spelers van een kleine club als Sparta is dit de wedstrijd van hun leven", zegt Gérard. Hij vindt dat het huidige Sparta, op de drempel van een nieuw stuk geschiedenis, zich het vuur uit de sloffen moet lopen tegen een op papier sterker Vitesse. "Als je al met een half been in de finale staat, dan moet je die kans aangrijpen, want dit maak je écht niet vaak mee. Het is niet alleen de kans op een prijs, maar ook iets dat je nooit meer vergeet. Ik denk dat iedereen er ook zo naar toeleeft. Man, ik wou dat ik deze pot nog kon spelen. Ik zou álles geven, al kon ik de volgende dag niet meer lopen."

Sparta kende destijds onder Henk ten Cate een topseizoen en eindigde als zesde in de Eredivisie. Gérard: "We hadden ervaring en met types als Jalink en Groenendijk ook winnaars op het middenveld. Zeker thuis voelden we ons onoverwinnelijk en dat straalden we uit. Als je zo’n toernooi speelt, weet je dat elke wedstrijd de laatste kan zijn. Daar speel je ook naar."

Dat moet het huidige Sparta ook doen vinden de broers, die tot hun vreugde zagen dat uitgerekend afgelopen weekend tegen NEC (0-1) eindelijk weer werd gewonnen. "Dat geeft een boost naar deze wedstrijd toe, want het gaat aan je vreten als je zo lang niet wint", zegt Dennis, die zondag ook de Arnhemmers aan het werk zag. "Of Go Ahead was zo zwak, maar Vitesse maakte indruk. Alleen: wie heeft de vorm van de dag, gaat het beste met de zenuwen om en heeft misschien wel het nodige geluk? Het is uniek dat ze de finale kunnen halen. Het moet gebeuren vanavond."