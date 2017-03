Duivels dilemma voor Vitesse

De spelers hoeven nauwelijks te worden gemotiveerd, maar trainer Henk Fraser weet ook dat de helft van zijn elftal kampt met een duivels dilemma. Om Sparta, dat eerder PSV uitschakelde in het bekertoernooi, te verslaan zal het elftal de grenzen moeten opzoeken. Maar hoe doe je dat met vijf man die bij een eventuele gele kaart de bekerfinale op hun buik kunnen schrijven. Guram Kashia, Kelvin Leerdam, Lewis Baker, Milot Rashica en Ricky van Wolfswinkel lopen bij elk stevig duel een risico en dat weten hun tegenstanders maar al te goed. Met Maikel van der Werff is er zelfs een zesde speler die op scherp staat, maar de centrale verdediger is geblesseerd en speelt sowieso niet. Doelman Eloy Room is vanwege fysieke klachten nog een groot vraagteken.

Vitesse worstelt bovendien al meer dan vijftien jaar met een bekertrauma. In 2000 en 2001 ging het twee keer mis in de halve eindstrijd. "Nu willen we verschrikkelijk graag die finale bereiken, het gaat nergens anders over", zegt spits Ricky van Wolfswinkel, die opmerkelijk genoeg in het bekertoernooi alleen nog maar tegen de amateurs van De Dijk heeft gescoord. De enige partij waarmee Vitesse indruk maakte in de bekerserie was die tegen Feyenoord (2-0). De andere overwinningen waren op De Dijk (2-7), RKC (4-1) en Jodan Boys (4-0).