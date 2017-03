premium

Verbeek: 'Van den Brom zal de spanning voelen"

29 min geleden Nick Tol

De druk is levensgroot in Alkmaar. Na het debacle in de Europa League en een matige periode in de competitie móét AZ morgen in de halve finale van de beker winnen van SC Cambuur om het negativisme om te draaien in positivisme. "Er staat veel spanning op. Zo zal John van den Brom dat ook voelen", aldus Gertjan Verbeek.