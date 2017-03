premium

Ter Mors: ’We hebben het beste team ooit’

26 min geleden Nick Tol

Jorien ter Mors was net terug van de WK sprint in Calgary toen ze een e-mail ontving van de selectiecommissie van de KNSB. Daaruit bleek dat ze was geselecteerd voor het Nederlandse aflossingsteam, dat deze maand gaat meestrijden om de prijzen bij de WK shorttrack in Ahoy.