Kerkhove stoomt door en bereikt kwartfinale

De Zeeuwse rekende in Maleisië in de achtste finale af met de Oezbeekse Sabina Sharipova (6-4 6-4) en staat in de kwartfinale.

Kerkhove brak Sharipova meteen, maar had zelf ook een haperende opslag en kwam met 4-1 achter. Dat haalde wel het beste in Kerkhoven naar boven, want vervolgens pakte ze vijf games op rij. In de tweede set verspeelde de 25-jarige nog wel een voorsprong, maar kwam ze niet meer in de problemen.

Daarin stuit Kerkhove op de Japanse Nao Hibino. De aankomende tegenstandster van Kerkhove kreeg haar plaats bij de laatste acht 'cadeau', omdat haar eigenlijke opponente Elina Svitolina zich geblesseerd moest terugtrekken.