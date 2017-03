Bild Zeitung publiceerde een foto waarop te zien is dat zijn gezicht flink is toegetakeld. Na een avondje uit in discotheek Perkins Park kregen Großkreutz en een vriend van hem het aan de stok met vier jongens. Beide mannen raakte gewond. De vier jongens van tussen de zestien en negentien jaar werden gearresteerd. Großkreutz heeft aangifte gedaan.

Großkreutz kampt met een voetblessure en kwam daardoor afgelopen weekeinde niet in actie voor Stuttgart, dat uitkomt in de 2e Bundesliga. De voormalig international van Duitsland speelde jarenlang voor Borussia Dortmund. In de verloren Champions League-finale van 2013 tegen Bayern München stond hij in de basis. Twee jaar later verkaste hij naar Galatasaray, om afgelopen zomer in Stuttgart te belanden.