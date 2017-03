Ploegen voorop in evolutie

De provincie Limburg steekt liefst één miljoen euro voor de komende drie jaar in het plan dat afkomstig is van belangenorganisatie van elf WorldTour-ploegen Velon. ,,De wielersport moet attractiever worden richting het publiek en vooral ook proberen om jongere mensen aan te spreken. Deze formule moet misschien nog bijgeschaafd worden, maar we zijn blij dat we naast de grote rondes en klassiekers nu een nieuw element aan onze sport kunnen toevoegen”, aldus Iwan Spekenbrink, teammanager van Sunweb.

Spekenbrink verzekerde direct de komst van Tom Dumoulin in het weekeinde na de Giro d’Italia. Op de presentatie in Sittard waren gisterochtend heel wat teammanagers aanwezig, waarmee de ploegen hun steun aan dit evenement direct lieten zien.

Nieuwe elementen zijn dat niet de toppers tegen elkaar strijden, maar dat het een ploegenwedstrijd is waarbij een team de winnaar wordt. Alle onderdelen zijn uiterst explosief. Zo zal er op de vrijdag een klimkoers van 77 kilometer plaats vinden met elf keer de Vaalserberg en het Drielandenpunt. De daaropvolgende dagen vindt een sprintkoers plaats en een ploegachtervolging. De teams kunnen zeven renners inschrijven en per onderdeel nemen er vijf deel. Dit betekent dat sommige klimmers op de vrijdagavond nog kunnen doorreizen naar het Criterium du Dauphiné dat op de zondag in de Franse Alpen van start gaat.

,,Voor ons als ploeg wordt dit ook heel anders nadenken”, benadrukt Patrick Lefevere (teammanager QuickStep). ,,Je moet nu een team samenstellen dat zich niet focust op een renner, maar dusdanige renners heeft dat ze op alle drie de onderdelen kunnen meespelen. Je moet renners hebben die kunnen sprinten, tijdrijden en explosief zijn op een heuvelachtig parcours. Dat wordt een hele uitdaging. Dit is een soort try-out. Er wordt vaak geklaagd dat wij ouderwets zijn, maar ik denk juist dat wij hier laten zien dat we voor de vernieuwing open staan.”