De 29-jarige Nederlander won in de tweede ronde van niemand minder dan Tomas Berdych. De nummer veertien van de wereld moest er met 3-6, 6-3 en 6-4 aan geloven.

Haase verloor de eerste set, maar in het vervolg deelde hij de lakens uit. Op 4-4 in de derde set brak hij met een prachtige backhandreturn de service van zijn opponent. In de laatste game werkte Haase twee breekpunten weg en maakte hij het af met een ace.

Het was de tweede keer in zijn loopbaan dat Haase de voormalig top tien-speler te grazen nam. Ook in Montreal 2007 klopte hij Berdych. De afgelopen weken was Haase ook al dicht bij zeges op David Goffin en Richard Gasquet. Tegen die top 20-spelers kon hij de klus in respectievelijk Rotterdam en Marseille net niet klaren.

In de volgende ronde stuit Haase op Marcel Granollers uit Spanje of Damir Dzumhur. De Bosniër boekte in de eerste ronde een verrassende zege op Stan Wawrinka.