Hiddink: ’Goede zet van Leicester City’

Een ondernemer in Gouda verricht een heldendaad: hij zet zonder pardon een gewapende overvaller uit zijn zaak. Wie is deze crimineel?

04:48

VVD, PvdA, SP en 50Plus debatteerden tijdens Het Financiële Verkiezingsdebat over het pensioenstelsel. SP en PvdA botsten in het debat of er nu een probleem is dat moet worden aangepakt.