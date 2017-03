Het toezichthoudend orgaan van de Rotterdamse club bestaat naast Van Drie uit William Bontes, Gérard Moussault, Rob Slotboom en president-commissaris Gerard Hoetmer.

Van Drie is geen onbekende in De Kuip. Hij was samen met onder anderen Blokland zeven jaar geleden een van de grondleggers van de ’Vrienden van Feyenoord’. Deze groep supporters gaf de destijds noodlijdende club een kapitaalsinjectie van ruim 30 miljoen euro in ruil voor een minderheid van de aandelen (49 procent).