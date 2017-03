Bayern München kan in de kwartfinale van het Duitse bekertoernooi tegen Schalke 04 woensdag beschikken over aanvaller Franck Ribéry. Hij is weer fit en staat ook in de basis bij Bayern. De Franse aanvaller zat zaterdag tijdens de met 8-0 gewonnen wedstrijd tegen HSV voor het eerst sinds zijn spierblessure weer bij de selectie, maar kreeg toen geen speelminuten.

Bayern en Schalke strijden vanaf 20:45 om een plek in de halve finale van de DFB-Pokal.