Enrique na dit seizoen weg bij Barcelona

Luis Enrique vertrekt na dit seizoen bij Barcelona. Dat zei de trainer van de Catalanen op de persconferentie na afloop van de met 6-1 gewonnen wedstrijd met Sporting Gijon. Luis Enrique is sinds 2014 coach van Barca.

"Ik wil de club bedanken voor drie prachtige jaren'', zei Enrique. "Het is onvergetelijk geweest en Barcelona heeft altijd vertrouwen in mij gehad. Nu is het even mooi geweest. Ik ben toe aan rust.''

In zijn eerste seizoen won de oud-international met Barcelona de Champions League, de nationale titel en de beker. In zijn tweede jaar werd hij met de Catalanen opnieuw landskampioen en veroverde hij de beker. Ook won Barca het WK voor clubteams.