premium

Bayern heeft aan half uur genoeg

Gisteren, 22:44

Bayern München had er woensdagavond weer zin. Vier dagen na het pak rammel tegen degradatiekandidaat Hamburger SV (8-0) was nu Schalke 04 het slachtoffer van de dadendrang van de Zuid-Duitsers. In de kwartfinale van de strijd om de DFB-Pokal won Bayern met Arjen Robben in de basis met 3-0. Bij Schalke ontbrak Klaas-Jan Huntelaar. Hij bleef het hele duel op de bank.